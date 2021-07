Chi arriva e chi parte, chi resta e chi è in forse. Difesa e attacco dell’Intersono delineati verso la nuova stagione, mentre i maggiori dubbi di Simone Inzaghi al momento riguardano il centrocampo. Non i tre titolari in mezzo al reparto, dove l’allenatore nerazzurro ha già le idee chiare, ma gli esterni e le alternative soprattutto. Ne parla approfonditamente La Gazzetta dello Sport con un articolo ad hoc sul centrocampo interista verso la nuova stagione.