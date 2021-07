Dest in uscita dal Barcellona: l’Inter c’è, può arrivare a questa condizione

Nome nuovo per i nerazzurri direttamente da Sport, vicino alle dinamiche del Barcellona

Alessandro Cosattini

Spunta un nome nuovo per l’Inter in chiave mercato e in particolare per la fascia destra, vera priorità di mercato dei nerazzurri dopo l’addio di Achraf Hakimi. “Movida en la defensa del Barça: Pueden salir Lenglet, Dest y Umtiti”, titola il quotidiano catalano Sport, vicino alle dinamiche di mercato e campo di casa Barcellona. Per alleggerire il monte ingaggi, il club blaugrana sta pensando a diverse operazioni in uscita e il nome di Dest viene accostato proprio all’Inter.

Classe 2000, Dest è arrivato nella scorsa finestra di mercato al Barcellona dall’Ajax per 21 milioni di euro. Ha collezionato 41 presenze con i blaugrana tra campionato e coppe, con 3 gol all’attivo. Secondo Sport, il Barcellona è pronto ad ascoltare proposte anche per Dest a patto che siano soddisfacenti sia per il giocatore che per il club. Nelle ultime ore per l’esterno si è parlato di Bayern Monaco, ma per il quotidiano è interessata anche l’Inter in caso di cessione in prestito con diritto di riscatto.

“Anche questa strada è aperta”, specifica Sport in merito ai rumors sui nerazzurri. Dest non ha convinto pienamente il Barcellona e il titolare della fascia destra salvo sorprese sarà Emerson Royal, rientrato dal Betis e pronto a prendersi la corsia. Per questo Dest può partire e i nerazzurri sono vigili sulla situazione. Si attendono riscontri dall’Italia sulla pista per la fascia destra.

(Fonte: Sport)