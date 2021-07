GdS – Handanovic-Inter, ultima stagione? I nomi per il futuro e il retroscena Musso

L’Inter di Simone Inzaghi ripartirà da Samir Handanovic tra i pali. Non ci sono dubbi, il portiere sarà alla stagione numero 10 a Milano, ancora con la fascia da capitano al braccio. Una decisione presa dalla società nel finale della scorsa stagione e avallata anche dal nuovo allenatore, che conosce molto bene Samir (i due hanno giocato anche insieme, per 6 mesi, alla Lazio). I nerazzurri però stanno già iniziando a guardarsi attorno in vista del futuro, visto che Handanovic è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022.