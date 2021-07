Inter, inglesi su Barella: rinnovo per blindarlo. Lautaro via solo per una cifra

La Gazzetta dello Sport aggiorna sul futuro dei due giocatori nerazzurri, attesi settimana prossima da Inzaghi

“ Liverpool e Arsenal si sono già fatte vive per Barella . Il centrocampista a quattro polmoni ormai è una certezza. Ma è anche il capitano del futuro, quindi a meno di colpi di scena clamorosi non si muoverà . Anche con i suoi agenti però ci sarà da sedersi attorno a un tavolo, perché se la scadenza temporale non preoccupa, l'ingaggio attuale da 2,5 milioni va sicuramente adeguato”, si legge sul sito della rosea. Sembra dunque in discesa il discorso relativo al rinnovo di Barella, mentre è più in salita quello di Lautaro Martinez.

Reduce dalla vittoria in Coppa America con la sua Argentina, il Toro ha estimatori in tutta Europa ormai. “Su Lautaro pende sempre il nodo rinnovo e il rischio che con un’offerta "alla Hakimi" anche lui venga ceduto. Certe cifre (70-80 milioni) però in questo momento possono metterle sul tavolo soltanto il Psg e alcuni club di Premier. Diverso il discorso per le spagnole, con Atletico e Real per ora impegnate a sfoltire le rispettive rose. Ma lì si torna al discorso rinnovo, perché con l'attuale contratto in scadenza nel 2023 i Colchoneros potrebbero andare all'assalto tra dodici mesi, con l'Inter in una posizione meno forte”, si legge.