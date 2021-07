Inter, non solo l’erede di Hakimi: le 3 richieste di Inzaghi al club sul mercato

Il nuovo allenatore nerazzurro ha indicato chiaramente alla società le priorità sul mercato verso la prossima stagione

L’erede di Achraf Hakimi , ma non solo. Finora l’ Inter si è concentrata soprattutto sul mercato in uscita e in entrata ha chiuso due operazioni: agli ordini di Simone Inzaghi sono arrivati Hakan Calhanoglu e Alex Cordaz . La società si sta muovendo ora per sfoltire la rosa nerazzurra e abbassare il monte ingaggi, ma anche per regalare all’allenatore nuove pedine verso la prossima stagione. C’è da difendere lo scudetto conquistato con Antonio Conte e l’ex tecnico della Lazio ha chiare le priorità per rinforzare la rosa , come sottolineato da Calciomercato.com.

Sono tre in particolare le richieste fatte da Inzaghi alla dirigenza interista in chiave mercato: “La prima è ovviamente quella relativa al sostituto di Achraf Hakimi per cui Inzaghi ha chiesto caratteristiche ben precise: gran fisico e importante capacità di corsa. Non è un caso, infatti, che il suo preferito fra i nomi proposti all'Inter sia Denzel Dumfries del PSV. La seconda è una quarta punta di maggior peso ed affidabilità rispetto ad Andrea Pinamonti, che non reputa inadatto, ma ancora lontano dal poter essere il vice-Lukaku. In sostanza una quarta punta d'area di rigore alla Caicedo. La terza e ultima guarda alla corsia mancina dove è vero che al posto di Young è tornato Dimarco, ma in cui il futuro di Perisic resta una grossa incognita sia tattica che di bilancio. Quanto il croato sarà disposto a sacrificarsi come fatto con Conte? La sua partenza entro fine mercato non è esclusa, ma a prescindere da ciò Inzaghi vorrebbe un titolare di primo piano e, possibilmente, di piede mancino. Un laterale alla Alex Telles che però il Manchester United non vuole liberare in prestito”, si legge.