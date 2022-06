Inter-Lukaku, è fatta: fra una settimana le visite a Milano. Ecco quanto guadagnerà Big Rom

Nella giornata di ieri, l'Inter ha chiuso un'operazione di mercato che, con ogni probabilità, resterà nella storia: un anno dopo il trasferimento al Chelsea per 115 milioni di euro, Romelu Lukaku torna in prestito in nerazzurro per circa 8 milioni di euro più bonus. Come scrive la Gazzetta dello Sport, la settimana prossima l'attaccante belga sosterrà le visite mediche a Milano: