Indebitamento netto, calo drastico per l’Inter: -154 mln. Milan ok, male Roma e Juve

Secondo lo studio KPMG l'Inter è riuscita ad abbassare la somma di indebitamento finanziario netto grazie ad alcune operazioni di Suning

Come sottolineato dallo studio di KPMG Football Benchmark, "attraverso alcune situazioni che ha permesso Suning, l'Inter è riuscita ad abbassare l'indebitamento finanziario. Questo calo dell'Inter è dovuto alla parziale conversione in conto capitale del finanziamento soci di Suning, per questo c'è stato un decremento. Lazio e Napoli non hanno fatto uso della leva finanziaria, il Milan ha migliorato la propria posizione grazie a iniezioni di capitale di Elliott. Roma e Juve hanno aumentato il loro indebitamento con l'emissione di altri prestiti obbligazionari".