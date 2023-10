Calha, rigori alla Lukaku e Brozovic è un lontano ricordo: così si è preso l’Inter

Il ritratto di Hakan Calhanoglu sulla Gazzetta dello Sport di oggi dopo la vittoria per 2-1 contro il Salisburgo. È stato il man of the match UEFA e anche la rosea non ha dubbi: voto 7,5, alle sue spalle nessun 7, solo 6,5. Il migliore per distacco insomma.

“Raccontano come non passi giorno senza sentirlo fischiettare il suo coro: «Calha lo sai perché…». Si esalta, Hakan. Si esalta quando la gente lo acclama, quei versi in rima lo gasano più di ogni discorso motivazionale. E così, quando dopo il gol del 2-1 San Siro ha intonato la canzone, lui ha alzato le braccia e ringraziato il pubblico. Il suo nuovo c.t., Vincenzo Montella, lo ha definito «uno dei migliori registi al mondo». Ieri sera s’è visto, in tutto e per tutto. E no, non per il rigore, che pure ci vuole sangue freddo. Ma Calhanoglu era stato il migliore anche prima, luce nei momenti di buio dei suoi, appiglio a cui aggrapparsi. Perché in fondo basta seguirlo, in campo e fuori.