L’Inter si gode Calhanoglu 2.0: Inzaghi ha trovato l’abito perfetto per il turco

Il centrocampista dell'Inter ha arretrato il suo raggio d'azione rispetto a quando giocava nel Milan e ora è più costante

"Tutto un altro Calha. Per carattere, sostanza, continuità e persino ruolo. Nell’ultimo mese l’Inter ha scoperto tutti i pregi e le qualità del turco, che ha finalmente iniziato a esprimersi con la necessaria continuità dopo i bruschi alti e bassi di inizio stagione. L’evoluzione del turco a livello di prestazioni e rendimento è sottolineata prima di tutto dal sensibile aumento della media voto, passata da 5,70 a 6,24 grazie alle valutazioni raccolte nelle ultime esibizioni tra campionato e Champions. I primi segnali di svolta nella sfida casalinga contro la Juventus, dov’è rimasto in campo 61’ prima di lasciare il testimone a Gagliardini. Infine le conferme nelle ultime tre cruciali sfide brillantemente superate dai nerazzurri contro Milan, Napoli e Shakhtar, con un Calhanoglu partecipativo e sistematicamente tra i migliori. Il confronto con l’ultima versione del turco in rossonero, sia in termini di numeri che di ruolo, svela le chiavi della sua evoluzione e della sua crescita grazie al lavoro di Inzaghi ", analizza Gazzetta.it.

COSTANZA - "A stupire del turco nelle ultime uscite sono stati anche il piglio e la costanza: chi gli ha sempre rimproverato la scarsa cattiveria e la tendenza a estraniarsi dal gioco per lunghi tratti, ultimamente si sta dovendo ricredere. Il Calha nerazzurro garantisce maggior presenza e sostanza in mezzo, tanto da aver accresciuto anche il numero di falli (da otto a dodici) e di ammonizioni (da una a tre). D’altra parte si sa che a centrocampo solitamente c’è da lottare di più e Calha non si sta tirando indietro. Inzaghi gli sta chiedendo maggior concretezza e meno fronzoli, tanto che il numero delle occasioni create è crollato da 43 a 23. Calha ne ha guadagnato in precisione e concretezza migliorando le percentuali al tiro (dal 33% al 42%) e la precisione nelle verticalizzazioni (dal 23% al 27%). Oggi Calha è forse meno vistoso, ma il rendimento in questi primi quattro mesi in nerazzurro dice che è anche più presente e concreto. Merito dell’impegno e dell’applicazione del giocatore, non c’è dubbio, ma anche dell’intuito di Inzaghi, bravo a cucirgli addosso un vestito che pare calzargli a pennello", conclude il portale sportivo.