Calhanoglu: “Inter? Ho fatto la scelta giusta. Avevamo gli stessi obiettivi”

Le parole del nerazzurro: "Mentalmente sono molto forte. Mi sento meglio giocando vicino alla porta, mi piace fare sforzi e lottare"

Intervenuto ai microfoni della Uefa nell'UCL Weekly Magazine Show, Hakan Calhanoglu , centrocampista dell'Inter, ha parlato così delle sue caratteristiche e del suo momento in nerazzurro: "Mentalmente sono molto forte. Mi sento meglio giocando vicino alla porta, mi piace fare sforzi e lottare, sono competitivo. Il ruolo di mezzala si riferisce al giocatore tra il numero 8 e il numero 6: è un giocatore che aiuta in attacco e in difesa allo stesso tempo.

Ho giocato a volte come ala sinistra o come trequartista dietro la punta: con mister Inzaghi giochiamo 3-5-2, gioco come numero 8 e mi trovo molto bene in questo ruolo. Sapevo che l'Inter fosse una grande squadra: in estate mi hanno parlato dei loro obiettivi e anche io volevo raggiungerli. E' stato un buon trasferimento per me e credo di aver fatto la scelta giusta".