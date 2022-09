GdS – Calhanoglu out, Mkhitaryan con l’Udinese? Da non escludere altre due opzioni

Hakan Calhanoglu salterà Udinese-Inter in programma domenica. Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista turco, come comunicato dal club nerazzurro, hanno evidenziato la distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra.

Chi giocherà al suo posto? ''In quella posizione di mezzala pare al momento in vantaggio Henrikh Mkhitaryan, anche se Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani non vanno esclusi a priori'', spiega La Gazzetta dello Sport. Per Calhanoglu, invece, non è ancora chiara la data del rientro. Nei prossimi giorni si potrà capire se il turco ci sarà per Inter-Roma subito dopo la sosta.