Inter, scommessa Inzaghi su Calhanoglu: “Hakan, che impatto. Ora si sente pronto a…”

Un impatto più che positivo, quello di Hakan Calhanoglu sul mondo Inter . Nelle prime amichevoli con la maglia nerazzurra, l'ex Milan ha subito fatto vedere le sue qualità, ma non solo. A colpire è stata soprattutto la capacità di calarsi nel ruolo di mezzala sinistra. Simone Inzaghi ha fatto la sua scommessa: trasformare Calhanoglu nel Luis Alberto 2.0. E le premesse sembrano buone:

"I riflettori, però, sono puntati soprattutto su Hakan Calhanoglu. Il suo impatto con in nerazzurro è stato più che positivo, il turco è apparso brillante e già in linea con le idee di gioco di Inzaghi nelle prime amichevoli. Per sua stessa ammissione, l'ex Milan si sente pronto diventare un Luis Alberto 2.0, la mezzala di qualità che può fare la differenza con gol, assist e giocate, e proprio questa può essere considerata la grande missione e scommessa di Inzaghi (...). L'obiettivo è di calarlo completamente nella nuova parte e renderlo il secondo fulcro offensivo della squadra".