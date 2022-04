Calhanoglu: “Voglio restare e vincere con l’Inter. Rigore? Sapevo di segnarlo”

Le parole del turco: "Guardiamo in avanti, vogliamo vincere in casa con i tifosi che sono sempre con noi: ora siamo in un momento buono"

Marco Astori

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha concesso un'intervista ai microfoni di SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni.

E' stato il rigore più importante della tua carriera?

"Sì, era pesante in quel momento: volevamo vincere la partita. Il primo l'ho sbagliato ma nel secondo ero sicuro perché ero in fiducia. Poi dopo il gol ero contento perché era pesante: poi abbiamo vinto e conta questo".

Hai pensato di lasciarlo a qualcun altro?

"No, non pensavo a questo: ero sicuro di segnarlo. Ho fiducia nel mio tiro, ero sicuro: non pensavo di lasciarlo ad un altro. Tutti i rigori segnati? Sono contento, voglio continuare così".

Perché hai chiesto scusa?

"Per l'errore, sapevo valesse tanto quella partita: l'Inter non vinceva da dieci anni a Torino, ho chiesto scusa ai tifosi ma ero contento".

Quanto è importante questa vittoria per il finale?

"Questa partita dà qualcosa in più: non è facile vincere con la Juventus. Dobbiamo continuare, magari non abbiamo fatto la miglior partita ma non ci interessa: contano i tre punti".

Ora c'è il Verona.

"Guardiamo in avanti, vogliamo vincere in casa con i tifosi che sono sempre con noi: ora siamo in un momento buono, tutti siamo positivi e vogliamo vincere lo scudetto".

La vittoria dà una spinta?

"Spero, adesso non possiamo più sbagliare: dobbiamo prendere tutti i punti".

Superare la doppia cifra?

"Voglio dare sempre il massimo: quando sono arrivato all'Inter sapevo che non sarebbe stato facile sostituire Eriksen. Hanno vinto lo scudetto anche con Hakimi, ma noi nuovi siamo giocatori forti e vogliamo vincere con l'Inter. Non guardo le statistiche ma sono contento".

Adesso più che mai credete allo scudetto?

"Noi ci crediamo, a me non piace parlare troppo però noi ci crediamo fino alla fine. Io voglio stare qui all'Inter, il sogno lo sapete già: vincere qualcosa qui con l'Inter e poi non farsi male (ride, ndr)".