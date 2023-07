Calligaris e Stabile in Giappone con la prima squadra: il progetto dell’Inter su di loro

Tra i volti nuovi convocati da Simone Inzaghi per la tournée in Giappone, spiccano il portiere Alessandro Calligaris e il difensore Giacomo Stabile . Il tecnico nerazzurro ha scelto Calligaris perché Radu è stato dispensato dalla trasferta in Estremo Oriente e Stabile perché in difesa aspetta ancora un rinforzo. In realtà, come spiega la Gazzetta dello Sport, le motivazioni sono più profonde. "Nel vivaio c'è la convinzione che i due abbiano margini di crescita importanti e che nel corso della stagione potrebbero fare più volte il tragitto Milano-Appiano Gentile".

CALLIGARIS

"Il fisico è da top player perché a 18 anni ha già superato i 190 centimetri di altezza. Nel corso dell'ultima stagione si è diviso tra Under 18 e Primavera. Con la formazione di Chivu ha collezionato 8 presenze in campionato e 5 in Youth League. Prima dello stop di fine febbraio che gli ha impedito anche di giocare la finale per lo scudetto Under 18 persa dai nerazzurri contro la Spal (3-1). Lo scorso anno era stato convocato dalla nazionale Under 18 e aveva giocato ad agosto contro Albania e a settembre contro la Serbia. Nel 2021 invece aveva indossato due volte la maglia della nazionale Under 17".