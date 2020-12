Campioni del Mondo, vecchi obiettivi e una novità: Inter, ecco i 5 difensori nel mirino

L’Inter di Antonio Conte, dopo la bruciante eliminazione dall’Europa, è prepotentemente tornata in corsa per lo scudetto, ma nel frattempo i vertici interisti stanno già lavorando in vista della prossima stagione: uno degli obiettivi della società è un difensore affidabile che possa far rifiatare il terzetto titolare composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni. Complici i mancati introiti provenienti dalla Uefa e il calo degli incassi dovuti alla pandemia di coronavirus, l’Inter potrebbe pescare dal mercato dei calciatori in scadenza di contratto, già sfruttato nel recente passato. Tuttosport ha anticipato quelli che potrebbero essere gli obiettivi della dirigenza nerazzurra: Nikola Maksimovic, Shkodran Mustafi, Fabian Schar, Aissa Mandi e Jerome Boateng.