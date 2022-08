Carnevali: “Pinamonti ci interessa. C’è un problema: costo troppo elevato per il Sassuolo”

"Raspadori? Spero che la chiusura non si lontana perché in un modo o nell'altro dobbiamo definire, inizia il campionato e vorremmo che tutto si chiudesse prima. Parliamo con il Napoli da un po' di giorni, dobbiamo arrivare a una conclusione. Distanza importante, dipende dal punto di vista. Il giocatore lo terremmo anche volentieri, il desiderio del giocatore è di giocare in un grande club. Cerchiamo di dargli questa possibilità, non è una trattativa facile, ma c'è un tempo per chiudere questa trattativa, nei primissimi giorni di questa settimana. Contropartite? Ci sono state fatte delle proposte, ma non siamo interessati. Nel momento in cui andrà via Raspadori, lo dobbiamo sostituire con un giocatore dello stesso ruolo, con caratteristiche simili. Parliamo col Napoli di una trattativa senza contropartite. Pinamonti? È legata a Raspadori, è una trattativa che a noi interessa. Stiamo valutando varie opportunità non solo con lui, ma anche con altri club. È un giocatore importante, l'unico problema è che ha un costo un po' troppo elevato per una società come il Sassuolo. Abbiamo necessità di valutare in tempi stretti, nel momento in cui c'è un'uscita non preventivata come quella di Raspadori dobbiamo trovare un sostituto",