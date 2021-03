Casadei, gioiello del presente e del futuro: l’Inter lo blinda, strategia chiara

Il centrocampista della Primavera nerazzurra, classe 2003, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2024

Centrocampista moderno, che abbina fisicità a ottime qualità tecniche, pericolosissimo negli inserimenti offensivi e nel gioco aereo, Casadei sta confermando anche in questa stagione tutto il suo valore: in 17 presenze (15 in campionato e 2 in Coppa Italia) ha già messo a segno 5 reti, giocando per lo più da mezzala destra nella linea mediana a 3 nerazzurra. L'Inter crede molto nelle sue capacità e, dopo averlo blindato, continuerà a "investire" sul suo talento: l'ipotesi più accreditata in vista della prossima stagione è quella di una cessione in prestito in qualche società di Serie B, così da assaggiare al più presto il calcio "dei grandi" e tornare alla base con un anno di esperienza in piu, sulla scia di quanto fatto la scorsa estate da Esposito, Pirola e Agoume, partiti a soli 18 anni.