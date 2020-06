Cavani sbatte la porta: schiaffo al Psg e ‘lite’ con Mbappé. L’Inter sfida la Premier

Edinson Cavani e il Psg. Una storia d’amore finita molto male. L’attaccante uruguaiano sperava di poter rinnovare il contratto con la squadra francese ma il riscatto di Icardi ha definitivamente messo fine alle sue speranze. L’addio, annunciato ufficialmente da Leonardo, ha fatto irritare Cavani, che ha declinato la possibilità di restare al Psg fino ad agosto, per giocare la Champions League.

La lite con Mbappé

“Il francese ha espresso il disappunto complimentandosi con Kurzawa, pure lui in scadenza tra una settimana, ma che si è presentato puntuale alla ripresa: “Tu si che sei uno vero”, gli ha scritto l’attaccante. Non quindi Cavani che ha preferito declinare, anche per sottolineare il proprio malumore dopo che per mesi ha atteso una chiamata dai dirigenti“, racconta la Gazzetta dello Sport.

Niente Champions con il Psg

“L’attaccante allora ha deciso di rinunciare anche alla proroga bimensile che gli avrebbe permesso di partecipare ai quarti di Champions, non avendo ricevuto garanzie dal club in caso di infortuni estivi. Secondo alcune voci di corridoio, anche Neymar avrebbe messo da parte le ostilità del passato e tentato di fargli cambiare idea, spiegandogli che il Psg quest’anno ha una vera possibilità di vincere in Europa. Tutto inutile”.

L’Inter sfida la Premier

“Se Inter e Atletico restano alla finestra, intimidite dalla pretesa di un ingaggio da 12 milioni netti a stagione incompatibile con i tempi post Covid-19, il clan del giocatore coltiva contatti in Premier League. Sia con il Manchester United che con il Newcastle che sta per passare sotto bandiera dell’Arabia Saudita. E sarebbe un altro schiaffo al Psg di proprietà del Qatar che da un paio d’anni subisce il boicottaggio dei Paesi del Golfo orchestrato da Ryad.