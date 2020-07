Inter, Repubblica: “Zhang ha chiamato Marotta dopo Verona e gli ha chiesto cosa…”

Non un momento tranquillo in casa Inter, tra la situazione difficile in campionato e la bufera creatasi attorno al futuro di Antonio Conte. E Repubblica racconta di una telefonata del presidente Steven Zhang all’ad Beppe Marotta dopo il pareggio di Verona per cercare di capire cosa stia succedendo: “Come dopo ogni gara, Steven Zhang ha chiamato l’ad nerazzurro Beppe Marotta. La telefonata da Nanchino è servita al presidente a capire cosa stia succedendo alla classifica, alla squadra e al suo allenatore, che finora mai era parso così nervoso. Furioso sì, spesso. Ma non irritato al punto da sbraitare verso l’altra panchina, come visto al Bentegodi con quell’iconico “Juric devi stare muto”. Zhang si fida di Marotta, Marotta si fida di Conte. Fin quando la catena regge, il progetto va avanti. E per ora regge”.