Chiesa pallino di Suning, l’Inter ci prova inserendo una pedina. E Conte vuole anche Castrovilli

Domani sera l’Inter affronterà la Fiorentina a San Siro, tra le due squadre ci sono in ballo anche alcuni discorsi di mercato. Ai nerazzurri continuano a interessare i due giovani talenti Chiesa e Castrovilli. Questo il punto sulle trattative dei due viola secondo Gazzetta.it

CHIESA – “L’attaccante viola non ha mai smesso di essere il pallino del club di Suning, la cui strategia è quella di costruire le basi per una rosa giovane con diversi talenti under 25 che garantiscano un futuro a lungo termine. Ma il problema è puramente economico e per arrivare ai non meno di 60 milioni di euro richiesti dal patron della fiorentina Commisso per Chiesa, oltre alla partenza di Lautaro la strategia nerazzurra in queste ultime ore sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica per ammortizzare notevolmente la spesa: il primo nella lista dei sacrificabili, a questo punto sarebbe quello di Radja Nainggolan“.

CASTROVILLI – “Almeno per la prossima stagione, non sembra intenzionata a cedere il talento classe 1997 a maggior ragione se si privasse subito di Chiesa, pena una sollevazione popolare del popolo viola. Il fantasista però piace molto a Conte e alla dirigenza nerazzurra è ha un plus fondamentale, cioè di potersi adattare alle due soluzioni tattiche preferite dal tecnico nerazzurro. Trequartista nel 3-4-1-2 che Conte sta prediligendo nella seconda metà della stagione oppure mezzala pura, a sinistra nel caro 3-5-2. Che è poi lo stesso modulo che adotterà Iachini nella sfida di domani contro i nerazzurri”.