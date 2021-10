CIES – Occasioni da gol, in Europa nessuno come l’Inter. Ma in difesa si ‘balla’

Dei cinque maggiori campionati europei, l'Inter è la squadra che ha creato più occasioni

Crea tanto ma allo stesso tempo subisce gli attacchi avversari. L'Inter di Simone Inzaghi in questa prima parte di stagione ha fatto intravedere sprazzi di bel calcio, a volte ai nerazzurri è mancato il cinismo necessario per chiudere le partite. Difetto grave soprattutto se poi in difesa si balla e non poco. Ci sono diverse analogie con l'Inter di Conte pre Sassuolo, ovvero una squadra che attacca con molti uomini, ma dietro lascia praterie puntualmente sfruttate dalle squadre avversarie.