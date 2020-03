CIES – Valore calciatori a picco: Inter (-35,7%), podio amaro. Ma c’è chi perderà 412 mln!

L’emergenza Coronavirus avrà grosse ripercussioni sul mondo del calcio. Le leghe europee sono al lavoro per studiare un modo per risollevare i conti, oggi ci sarà un incontro tra Lega e Assocalciatori per parlare dei tagli agli stipendi dei giocatori. Ma delle perdite sicuramente ci saranno per i club, soprattutto per quanto riguarda il valore di mercato dei propri calciatori.

Secondo quanto stimato dal CIES, infatti, il valore dei calciatori nei 5 campionati top d’Europa si ridurrebbe in media del 28% considerando il periodo da marzo a giugno, se non dovesse giocarsi alcuna partita. L’osservatorio del calcio ha tenuto conto della durata dei contratti, dell’età dei calciatori, della carriera e anche del rendimento nell’ultimo periodo. Tenendo conto di questi parametri, il club che in percentuale registra le perdite maggiori è il Marsiglia (38%), ma al secondo posto subito dietro ai francesi c’è l’Inter con il 35,7% della riduzione del valore dei calciatori. A chiudere il podio troviamo un’altra squadra di Serie A: l’Hellas Verona.

Se consideriamo, invece, le perdite totali in termini di milioni di euro sul valore dei giocatori comanda il Manchester City con 412 milioni di riduzione del valore dei giocatori, seguito da Barcellona (366) e Liverpool (353). L’Inter è la prima tra le squadre italiane al settimo posto con una perdita di 276 milioni sul valore totale dei calciatori.