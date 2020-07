Inter, le cifre UFFICIALI degli acquisti: 74 mln Lukaku, Barella a 40,5. Sorpresa Eriksen

Sono emerse le cifre ufficiali degli acquisti dell’Inter nel calciomercato 2019/2020, diffuse da Calcio e Finanza, che ha potuto visionare documenti ufficiali del club nerazzurro.

Desta grande sorpresa quella relativa a Christian Eriksen, pagato più dei 20 milioni ipotizzati a gennaio. Il danese è stato pagato 27,567 milioni, prezzo comunque largamente inferiore al suo valore di mercato al momento dell’acquisto, che si aggirava sui 90 milioni di euro.

Ecco le cifre ufficiali:

Romelu Lukaku, Manchester United: 74,162 milioni;

Nicolò Barella, Cagliari: 40,500 milioni;

Christian Eriksen, Tottenham: 27,567 milioni;

Ionut Radu, Genoa: 10,624 milioni;

Lucien Agoumé, Sochaux: 4,512 milioni;

Martin Adriano Costa Satriano, Club Nacional: 2,400 milioni;

Ashley Young, Manchester United: 1,729 milioni.

A questi 161,5 milioni, vanno aggiunti 23 milioni di euro per la Primavera, oltre ai 2,2 mln per il prestito di Sensi e i 216.000 euro per quello di Moses. In totale oltre 180 milioni spesi sul mercato (184 per l’esattezza).