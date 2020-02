Cina sotto choc, le star in fuga: possono svincolarsi. Inter, i nomi possibili sul mercato

L’emergenza sanitaria che coinvolge la Cina, causa coronavirus, sta creando ripercussioni anche sul campionato di calcio. La Federazione calcistica cinese ha, per ora, bloccato la partenza del campionato, che doveva cominciare il 22 febbraio. Il torneo non è stato ancora cancellato ma l’evoluzione dell’epidemia non consente previsioni a breve termine.

E questa situazione rischia di avere ripercussioni impreviste anche sul calciomercato. Gli stranieri che giocano in Cina potrebbero ottenere la risoluzione contrattuale per la mancanza di un campionato da disputare. C’è chi, come Carrasco, ha già ottenuto la cessione all’Atletico Madrid. Ma il belga potrebbe essere solo il primo grosso nome a spostarsi fin da subito.

E in ballo ci sono anche nomi importanti, oltre a tanti giocatori a fine carriera. Ecco l’elenco, fatto dalla Gazzetta dello Sport, che coinvolge anche il Jiangsu Suning, società che condivide con l’Inter la proprietà.

Guangzhou Evergrande — Paulinho, 31 anni, centrocampista, brasiliano, ex Barcellona e Tottenham.

Shanghai SIPG — Oscar, 28 anni, brasiliano, trequartista, ex Chelsea; Hulk, 33 anni, brasiliano, attaccante, ex Porto e Zenit; Marko Arnautovic, 30 anni, austriaco, attaccante, ex Inter, Twente, Werder Brema, West Ham.

Dalian Yifang — Marek Hamsik, 32 anni, slovacco, centrocampista; Salomon Rondon, 30 anni, venezuelano, centravanti, ex Zenit, Rubin Kazan, Newcastle.

Jiangsu Suning — Miranda, 35 anni, brasiliano, difensore, ex Atletico Madrid e Inter; Alex Teixeira, 30 anni, brasiliano, trequartista, ex Shakhtar; Eder, 33 anni, italo-brasiliano, attaccante ex Empoli, Cesena, Frosinone, Brescia, Samp e Inter.

Shandong Luneng Taishan — Marouane Fellaini, 32 anni, belga, centrocampista, ex Everton e Manchester United; Graziano Pellè, 34 anni, italiano, centravanti, ex Lecce, Catania, Sampdoria, Parma, Feyenoord, Southampton.

Shanghai Greenland Shenhua — Stephan El Shaarawy, 27 anni, italiano, attaccante esterno, ex Genoa, Milan, Monaco e Roma.

Guangzhou R&F — Dusko Tosic, 35 anni, serbo, difensore, ex Werder Brema, Portsmouth, Stella Rossa, Betis Siviglia; Moussa Dembélé, 32 anni, belga, trequartista, ex Fulham e Tottenham.

Wuhan Zall — Leo Baptistão, 27 anni, brasiliano, ala destra, ex Atletico Madrid e Espanyol.

Tianjin Teda — Sandro Wagner, 32 anni, tedesco, centravanti, ex Hertha, Werder Brema, Bayern Monaco; Frank Acheampong, 26 anni, ghanese, ala sinistra, ex Anderlecht.

Chongqing Dangdai Lifan — Fernandinho, 34 anni, brasiliano, ala sinistra, ex Verona e Flamengo.

Qingdao Huanghai (neopromosso) — Yaya Touré, 36 anni, centrocampista, ivoriano (potrebbe ritirarsi)