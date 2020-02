AS – Il City di Guardiola ha puntato gli occhi su un giocatore che piace all’Inter

Unai Nunez è finito nel mirino del Manchester City di Guardiola. As ha parlato del giocatore dell’Atletico Bilbao che si è messo di recente in mostra nella partita di Coppa contro il Barcellona: “Ha dimostrato di non sentire la pressione negli incontri importanti”, ha scritto il quotidiano sportivo.

Al momento, il 23enne, ha giocato 63 gare con la maglia della squadra spagnola e ha una clausola rescissoria sul contratto pari a 30 mln. Per questo il Bilbao sta cercando di fargli firmare il rinnovo: tutti i tentativi fatti finora sono andati a vuoto perché il giocatore vuole dare valore all’aumento della clausola percependo uno stipendio maggiore, vicino a quello di Inigo Martinez. Se non dovesse accettare il rinnovo probabile che verrà messo in vendita già a giugno, nonostante il suo contratto sia in scadenza nel 2023.

Il City, spiega As, non è l’unico club a seguirlo. Il Bayern sarebbe molto interessato al ragazzo e anche l’Inter avrebbe intenzione di prenderlo. Ci sono anche gli osservatori del Barcellona che hanno fatto ottime relazioni su di lui. Potrebbe quindi avere la possibilità di scegliere tra diverse opzioni in estate.

(Fonte: As.com)