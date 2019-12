Colidio, che delusione: pagato 7 milioni, dal Belgio nessuna buona notizia per l’Inter

La prima stagione da professionista di Facundo Colidio sta andando decisamente al di sotto delle aspettative: il promettente attaccante argentino, ceduto in estate in prestito dall’Inter al Sint Truiden (formazione del massimo campionato belga) con l’obiettivo di accumulare esperienza in un ambiente con meno pressioni, non è ancora riuscito a lasciare il segno. L’ex Boca Juniors, prelevato dall’Inter nell’estate del 2017 per l’ingente somma di 7 milioni di euro, ha fin qui collezionato la miseria di 81 minuti di gioco distribuiti in 5 spezzoni di partita, senza nemmeno l’ombra di un gol segnato: decisamente troppo poco per un giocatore considerato uno dei migliori talenti del Sudamerica.

FLOP – Arrivato a Milano nell’estate del 2017, Colidio ha disputato due stagioni con la Primavera dell’Inter, alternando lampi di classe cristallina a prestazioni decisamente scialbe: 21 reti in 63 presenze il suo score in due stagioni in nerazzurro, impreziosito dalle sue comparsate con la Nazionale argentina Under 20. Con la Seleccion, tuttavia, ha mancato l’appuntamento con il Mondiale Under 20, dopo aver fatto parte di tutte le selezioni giovanili albicelesti. In estate, dopo aver preso parte alla prima fase del ritiro estivo dell’Inter di Conte, la decisione di provare una nuova avventura lontano dall’Italia.

BIVIO – La scelta di andare in Belgio si è rivelata fin qui fallimentare, e ora Colidio si trova di fronte a grande un bivio: finirà nell’anonimato o riuscirà a dimostrare le sue indubbie qualità e ad avere una carriera dignitosa? A fine stagione toccherà all’Inter decidere il suo futuro: l’ipotesi principale è quella di un nuovo prestito, ma l’idea che le strade dei nerazzurri e dell’attaccante argentino possano dividersi definitivamente è tutt’altro che da escludere.