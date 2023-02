Brozovic+Lukaku, più colori nella tavolozza di Inzaghi. Due Inter: un di lotta e di governo

"L’Inter ha evitato le buche più dure, ha gonfiato le gomme e ora allaccia le cinture per il decollo Champions: quella di adesso e quella del prossimo anno, da conquistare senza ansie e incertezze. Samp, Udinese, Porto, Bologna, Lecce e di nuovo Porto. Inzaghi sembra avere davanti il calendario ideale per gestire energie fisiche e nervose e per completare il rodaggio di Lukaku (in coppia con Lautaro), di fatto un nuovo acquisto come Brozovic che se oggi giocherà sarà il capitano al posto di Lautaro, dato che il criterio utilizzato premia chi ha più presenze", riporta il Corriere della Sera.