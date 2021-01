Sky – Dzeko/Sanchez si può fare: domani altro vertice, ecco come Inter e Roma possono chiudere

Passi in avanti nella trattativa tra Inter e Roma per lo scambio che potrebbe portare Edin Dzeko in nerazzurro e Alexis Sanchez in giallorosso. Quella che fino a poche ore fa era poco più di un’idea si è trasformata in una vera e propria trattativa, certificata dall’incontro durato circa un’ora che si è svolto in un noto albergo di Milano tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e quello giallorosso Tiago Pinto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Roma ha formalizzato l’offerta all’Inter. Al momento c’è solo un ostacolo: la differenza tra gli ingaggi di Dzeko e Sanchez, con il bosniaco che guadagna tre milioni di euro in più. Una cifra che il club di viale della Liberazione non può e non vuole spendere.

È previsto per domani un nuovo summit tra le parti. Se dovesse essere trovata l’intesa dal punto di vista economico, servirà l’ok definitivo di Antonio Conte dal punto di vista tecnico per la definitiva fumata bianca.