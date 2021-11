Inter, il retroscena: dopo la Lazio confronto squadra-Inzaghi. E la svolta è arrivata così

La svolta è arrivata dopo la gara contro la Lazio, persa alla fine malamente per 3-1. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno parlato

La svolta è arrivata dopo la gara contro la Lazio, persa alla fine malamente per 3-1. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno parlato, alla ricerca di una soluzione in fase difensiva. Perché i gol subiti erano decisamente troppi, e serviva imprimere una sterzata per non rischiare di restare troppo indietro. Racconta Tuttosport: