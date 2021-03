UFFICIALE – Qualificazioni Mondiali, rinviate gare in Sudamerica: gli interisti non partono

Con un comunicato, la Conmebol ha annunciato il rinvio delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 previste a marzo

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, la Conmebol ha annunciato il rinvio delle gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 previste a marzo in Sudamerica nella sosta dopo il 21. Una buona notizia per l'Inter, che non dovrà così veder partire con voli transoceanici Lautaro Martinez, Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Ecco la nota della Conmebol: