Eriksen e Moses, ma non solo: Conte ha anche delle armi interne per riaccendere l’Inter

Inter stanca e poco brillante quella andata in scena a Lecce. Conte da tempo lamenta le poche alternative ai titolari e nella gara di ieri alcuni elementi della formazione hanno fatto vedere di avere bisogno di riposo. Per continuare a rimanere a contatto con la vetta, ora la Juve è a -4, il tecnico spera in qualche colpo di mercato, ma conta anche di pescare qualche novità dalla rosa:

RISORSE INTERNE – “Dopo la sosta sono rientrati Sensi e Barella, ma i due “piccoli” centrocampisti devono ancora recuperare i loro picchi di forma, che li avevano resi decisivi nella prima fase del campionato. L’altro uomo particolarmente atteso è Alexis Sanchez. Il cileno non solo dà alternative in attacco, ma può garantire quelle giocate illuminanti ed estemporanee che sono mancate in stagione e che talvolta sono decisive per aprire le “scatole” più chiuse. “Bisogna avere pazienza” ha detto Conte, perché la forma dell’ex-United è tutta da ritrovare, dopo tre mesi di assenza. Cagliari e Coppa Italia possono essere buone occasioni per mettere insieme minuti. Per il resto ci sono gli allenamenti, in cui si lavorerà anche per inserire Ashley Young. Fondamentale per dare alternative a Biraghi e Candreva e per rendere le fasce di nuovo un “fattore” per la squadra di Conte. Il tecnico si è detto fiducioso che l’inserimento tattico dell’inglese non sarà un problema, ma bisognerà lavorare sulla questione fisica”, spiega Gazzetta.it.