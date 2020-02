Inter, con il Milan parte il mese verità ma Conte ha già le idee chiare. CdS: “Ieri Antonio…”

“Un mese per la verità. Un mese per capire quello che potrà regalare il finale di stagione. Ma anche un mese da vivere in apnea o quasi. Ecco perché, alla vigilia del derby, Conte ha provato innanzitutto ad attenuare tensione e pressione”. Apre così l’articolo del Corriere dello Sport in merito alla conferenza stampa di Conte alla vigilia di Inter-Milan. La sfida contro i rossoneri inaugura un primo tour de force per l’Inter perché, a breve, ci saranno gli scontri diretti con Lazio e Juventus e le due partite di Europa League contro il Ludogorets.

PUNTI E MERCATO – Il Corriere dello Sport, poi, analizza l’avvicinamento al derby: “Quindi ok non premere troppo sull’acceleratore, ma resta il fatto che adesso ogni punto conquistato o meno rischia di essere decisivo. Tanto meglio quindi portare subito a casa il massimo già stasera. […] A giudizio di Conte, la classifica dei rossoneri non rispecchia il loro effettivo valore”. Se per i rossoneri, gennaio ha portato Ibrahimovic, a disposizione di Conte sono arrivati Moses, Young ed Eriksen: “Anche all’Inter, il mercato di gennaio ha regalato un rinforzo di lusso. Eriksen, però, è a Milano da nemmeno di due settimane e deve ancora integrarsi nel sistema Conte. Dopo Lukaku e Sanchez la scorsa estate, anche l’inverno ha finito per essere targato Premier League: vale appunto per il danese e per Young, ma anche per Moses che vi ha trascorso gran parte della carriera”.