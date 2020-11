CorSera – Conte, dimissioni mai. Inter convinta. E il tecnico ha detto ai giocatori…

“L’Inter non ha nessuna intenzione di esonerare Antonio Conte“. Nessun dubbio secondo il Corriere della Sera. Nonostante un avvio di stagione deludente e l’eliminazione in Champions League ad un passo dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, l’intenzione della dirigenza del club di viale della Liberazione è quella di continuare con il tecnico leccese..

Il quotidiano rivela un retroscena: “Conte ai giocatori l’ha detto negli spogliatoi dopo il k.o. con il Real: la sconfitta è pesante, ma la stagione non è finita, c’è molto su cui lavorare e molto ancora da guadagnare. Una sorta di chiamata alle armi, un’invocazione a non mollare mai, a invertire la rotta, senza far drammi“.

L’eliminazione in Champions League alla fase a gironi peserebbe sul bilancio: “Un fardello pesante da trascinare. Costerebbe 10 milioni in mancati introiti, andrebbero a sommarsi a un passivo superiore ai 100 che oggi l’assemblea degli azionisti ratificherà”.

Il quotidiano definisce l’Inter “una macchina inceppata“. E i nuovi acquisti deludono: “Contro il Real la formazione titolare aveva solo due giocatori diversi rispetto alla stagione scorsa, Hakimi e Vidal, entrambi disastrosi. La preparazione striminzita non spiega tutto, la sfortuna neppure, gli impegni con le Nazionali neanche. La flessione da fine ottobre è lampante, le gare con Torino e Real Madrid lo testimoniano. Non è da Inter perdere in modo remissivo. Il cileno è la scommessa di Conte e finora non ha pagato. Il centrocampista sarà multato per l’espulsione, ma al di là dei provvedimenti, sono da capire i motivi dell’involuzione: trascinatore nella Juventus, non è fiorito all’Inter“.

Poi c’è il caso Eriksen: “Il danese è sul mercato, l’ha certificato pure Marotta e i miseri 4 minuti giocati con il Real. Finché resterà sarà una presenza ingombrante per Conte, costretto a difendersi dal fuoco per i risultati che non arrivano e l’utilizzo di un unico modulo“.

Il Corriere della Sera si proietta già verso la gara di domani a Reggio Emilia contro il Sassuolo: “I tifosi, soprattutto quelli di memoria corta, ne chiedono le dimissioni. L’allenatore non ci pensa proprio, convinto di poter uscire dalla situazione e lottare per il campionato. La delusione è di tutti, squadra, tecnico e club, la convinzione però è di essere un solo punto dietro la Juve. Certo domani a Sassuolo l’Inter non può sbagliare. I recuperi di Brozovic, tornato negativo, e Sensi daranno maggiori alternative a Conte. Vincere è l’unica medicina per curare l’Inter malata, per il funerale c’è tempo“.