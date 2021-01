Inter, Conte ha due convinzioni: ma c’è un fastidio tremendo che vuole assolutamente evitare

Una vittoria ieri a Udine avrebbe dato sicuramente molto slancio. Non solo in chiave scudetto, dato che avrebbe permesso all’Inter di agganciare il Milan in testa alla classifica, ma anche in vista del derby di Coppa Italia di martedì sera contro i rossoneri. Lo 0-0 contro gli uomini di Gotti ha lasciato amarezza in casa nerazzurra, ma non c’è troppo tempo per guardare indietro. Perché fra meno di due giorni a San Siro c’è, appunto, una partita che vale più di ogni discorso.

Che sia campionato o altro, infatti, il derby è sempre il derby e, al netto di qualche cambiamento ovvio dati i tanti impegni, Conte vuole vincere a tutti i costi. Perdere contro i cugini rappresenterebbe infatti un fastidio tremendo, non solo per l’allenatore, ma anche per l’intero ambiente nerazzurro. Anche perché riverserebbe maggiore pressione sulla partita del 21 febbraio, quella sì valida per il campionato. E che a quel punto potrebbe mettere in palio una discreta fetta di scudetto.

Insomma, serve pigiare sull’acceleratore. Conte non vuole distrazioni. Martedì, ma anche poi sabato. Quando a San Siro arriverà il Benevento, una delle sorprese del campionato. Uno scudetto che l’ex ct vuole vincere. Conte, infatti, ha maturato una doppia convinzione: che il titolo, quest’anno, sia una possibilità davvero concreta; e che la mancanza di impegni europei possa essere, da febbraio in poi, un fattore a favore della sua squadra:

“In ogni caso, nonostante a parole il tecnico abbia fatto capire abbastanza chiaramente che la Serie A sia l’assoluta priorità, la Coppa Italia non può essere snobbata: un k.o. contro il Milan sarebbe parecchio fastidioso”, scrive gazzetta.it.

