Conte: “Skriniar grande lavoratore, felice per lui. Vidal? Spero non sia nulla. A Sanchez dico…”

Antonio Conte ha commentato e analizzato la vittoria dei nerazzurri a San Siro contro il Bologna: “Sicuramente la vittoria e la prestazione attenta e determinata sono un buon viatico. Ci prepariamo nella giusta maniera, avevamo bisogno di questo tipo di vittoria. Vincere aiuta l’autostima e la consapevolezza nei propri mezzi. Ti fa capire che stando sul pezzo, avendo quella ferocia fin dall’inizio, siamo una squadra difficile da affrontare. Ci arriviamo nella giusta maniera alla partita con lo Shakhtar. Dovremo fare una grande partita, una partita attenta. Non lasciare spazi in contropiede perché loro sono micidiali. Hanno calciatori micidiali e veloci. Verranno qui a giocare questo tipo di gara. Dovremo essere bravi a non perdere la lucidità e che stiamo crescendo. Sotto tutti i punti di vista. Skriniar? Milan sta lavorando tanto. Secondo me lui è un giocatore che sta crescendo così come de Vrij, D’Ambrosio, Ranocchia. Sa benissimo che ha i mezzi per fare bene. Inevitabile che buone prestazioni aumentano l’autostima. Sono contento perché è un grande lavoratore, ragazzo serio, deve continuare a lavorare così. Ma tutti quanti devono sapere che entrando con la giusta garra, la cazzimma, diventa difficile giocarci dentro. E noi dobbiamo aumentarla questa situazione. Sanchez più efficace attaccante puro? Oggi l’ho utilizzato da trequartista perché il Bologna si era snaturato. Ho optato per questa soluzione perché volevo che lui tra le linee creasse con un punto di riferimento come Romelu. Alexis in questo momento è più un trequartista. Mi aspetto di più in fase realizzativa da parte sua. Gli dico sempre tira, tira. Vuole cercare l’assist. Sta avendo il suo spazio, anche quando entra in partita in corsa è letale. Quando non l’ho potuto alternare Lukaku ha avuto un affaticamento. Vidal si è toccato una gamba? Mi auguro che non sia nulla di particolare. Mi ha detto che è scivolato e che ha sentito un piccolo fastidio. Lui è un generoso e un guerriero, ci ha tranquillizzato. Mi auguro non sia nulla di preoccupante, ne abbiamo bisogno come abbiamo bisogno di tutti quanti”.

(Inter TV)