Inter, i due segreti della svolta di Conte: a Napoli quasi un match-ball

L'Inter ha svoltato grazie a dei dettami di Conte e ora si avvicina al grande traguardo: un successo a Napoli avvicinerebbe lo Scudetto

"Lo sospettavamo fin dall’inizio: nel calcio al tempo del Covid, l’incidenza del fattore mister aumenta in maniera esponenziale. Perché in un torneo di partite compresse e di 5 cambi a disposizione, pesano le sostituzioni, ma anche l’abilità di un tecnico a soccorrere tatticamente la stanchezza della squadra". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all'incrocio tra Napoli e Inter, un match che dirà tanto in ottica Champions per gli azzurri e che rappresenta quasi un match-ball per Conte e i suoi, visto l'ampio vantaggio sul Milan e sulla Juventus a 8 giornate dalla fine.