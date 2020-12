Inter-Bologna, Conte promuove Hakimi a destra. Torna Vidal e cambia ancora il tandem d’attacco

Dopo la vittoria sul Sassuolo e quella con il Borussia Moenchengladbach, l’Inter ospita a San Siro il Bologna di Mihajlovic. In vista della sfida di mercoledì in Champions League con lo Shakhtar, il tecnico dei nerazzurri Conte pensa a un po’ di turnover contro i rossoblù. Sarà ancora 3-5-2 dopo le ultime uscite positive, davanti ad Handanovic confermati Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Sulla corsia di destra rientra dal 1′ Hakimi, dopo l’ottimo ingresso a partita in corso contro il Borussia, con Perisic sul versante opposto. In mezzo riposa Barella, al suo posto ecco Vidal, dopo la squalifica in Europa. Coppia d’attacco composta da Lukaku e Sanchez, con Lautaro inizialmente in panchina.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte. A disp: Radu, Padelli, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Sensi, Young, Barella, Eriksen, Lautaro.