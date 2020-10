Conte: “Inter, ci sarà da lottare. Annata stancante, a tutti verrà data la possibilità di giocare”

Dopo il pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Lazio, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato a Radio Rai della prestazione della sua squadra:

“Stavamo dominando il match e abbiamo avuto l’opportunità di ammazzare la partita. Abbiamo avuto due occasio i clamorose, invece poi abbiamo concesso gol su un’azione tipica della Lazio sugli esterni. Dopo ci siamo risistemati e abbiamo ripreso la partita in mano e abbiamo cercato di riportarci in vantaggio. Potevamo essere più fortunati, è un buon risultato contro una grande squadra che l’anno scorso ci ha creato parecchi problemi. Anche quest’anno ci sarà da lottare, ma giocare all’Olimpico contro la Lazio dimostra che c’è un buon impianto, c’è una squadra che sa quello che deve fare. La gestione migliore è quella di difendere andando avanti e cercando il secondo e terzo gol. Dobbiamo continuare, magari la prossima volta saremo più fortunati. Sarà un’annata molto stancante, in cui si giocherà ogni 3-4 giorni e ci sarà bisogno di tutti i giocatori, tutti saranno protagonisti, a tutti sarà data possibilità di giocare. Mi auguro che non peggiori la situazioni a livello di positivi, la salute è sempre al primo posto, il calcio viene sempre dopo”.