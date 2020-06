Conte: “Più che lavorare con i ragazzi non posso: lavoriamo e lavoriamo. Delusione perché…”

Antonio Conte dopo il rocambolesco pareggio contro il Sassuolo: “Penso che meritassimo molto di più, per le occasioni create. A volte siamo stati imprecisi, non mi ricordo nessuna parata di Handanovic. Dovevamo capitalizzare le occasioni. Ed è una cosa che si ripete. Mi dispiace perché l’abbiamo pagata a caro prezzo, oggi. C’è molta delusione da parte mia e dei miei ragazzi, è indubbio. Quando giochi queste partite, con grande dispendio di energie e hai possibilità di vincerle nonostante le difficoltà. Nonostante le diverse defezioni nella zona nevralgica del campo. Dovevi portarla a casa. Non l’abbiamo fatto e dispiace e dà fastidio. Partiamo dal presupposto che sia molto importante creare occasioni per tirare in porta, al tempo stesso ci sono delle situazioni per fare gol e ammazzare la partita. Non lo abbiamo fatto. Oggi abbiamo pagato a caro prezzo questa cosa. Abbiamo avuto occasioni per mettere al sicuro il risultato. Dispiace perché prendi il gol all’88’. Più che lavorare non posso con i ragazzi. Lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo. Poi vediamo. Bisogna vedere le caratteristiche dei giocatori in campo. Magari ce n’è uno più geometrico e uno più aggressivo. Tutti quanti hanno dato al massimo, ma bisogna fare attenzione ai dettagli che spostano e fanno la differenza. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista”.