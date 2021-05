Inter, Conte via? TS: “Marotta ha un jolly formidabile. Con un piano B a sorpresa”

Tuttosport fa i nomi dei possibili successori di Antonio Conte, qualora scegliesse di lasciare la panchina dell'Inter

Sembra essere tornati a 9 mesi fa, quando nell'agosto 2020 il futuro di Antonio Conte sembrava essere lontano dall'Inter. Ora, stando alle ultime indiscrezioni, le parti sembrano lontane e il tecnico può anche decidere di lasciare la panchina nerazzurra. E cosa succederà in quel caso? Tuttosport dipinge così lo scenario possibile: "In caso di rottura (sempre più probabile allo stato dell’arte) andrebbe fatta una transazione per non arrivare all’esonero, che non dovrebbe discostarsi dai 7 milioni, pari a circa la metà di quanto Conte andrebbe a guadagnare nell’ultima stagione. Per raccoglierne l’eredità, Marotta - almeno finché sarà sul mercato - può contare su un formidabile jolly nel taschino. Max Allegri, allenatore-aziendalista per eccellenza, quanto servirebbe a Suning per provare a continuare a vincere anche in tempi di austerity. Con piano B Simone Inzaghi, qualora non rinnovasse con la Lazio".