Inter-Lazio, le probabili: Conte non fa calcoli, c’è pure la LuLa. Gaglia per Vidal

Inter e Lazio giocano a San Siro una gara molto importante. I nerazzurri sono chiamati a rialzarsi dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia

Conte è deciso dunque a non fare calcoli. Nemmeno considerato il pericolo diffide (la settimana prossima c'è il derby) che incombe sulle teste di due pezzi da novanta come Barella e Brozovic. La formazione è praticamente fatta: la difesa sarà quella titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic (domani alla 500a in Serie A). A centrocampo, Hakimi e Young sugli esterni, con Gagliardini a sostituire Vidal, ancora infortunato. In attacco la LuLa, con Sanchez inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni