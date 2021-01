Conte: “Qualificazione meritata, i ragazzi hanno a cuore l’Inter. Juve? Vedremo se…”

Antonio Conte, tecnico nerazzurro, ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria della sua squadra in Coppa Italia contro la Fiorentina. Queste le parole dell’allenatore: “Qualificazione meritata che poteva arrivare prima, abbiamo avuto occasioni importanti per legittimare il successo. Però va bene così, i ragazzi hanno giocato 120 minuti con un buon ritmo e con una buona organizzazione. Sono soddisfatto, sono contento per i calciatori come Kolarov, Ranocchia, hanno risposto bene: ho un gruppo di ragazzi seri che hanno a cuore l’Inter. Sono contento di allenarli. Ho avuto risposte positive, c’era anche stanchezza fisica: in tanti venivano da un tour de force importante.

Lukaku sta cercando di smaltire un problema, dopo la Roma ha lavorato a parte, Hakimi aveva 38 di febbre ieri. Abbiamo messo giù una formazione per passare, le risposte sono positive: tutti devono essere coinvolti con un obiettivo, quello di dare il meglio. La Juve? Abbiamo passato il turno su un campo difficile, quando vinci è energia allo stato puro. Nelle ultime dieci partite i ragazzi hanno vinto otto partite di fila: spesso si rischia di bruciare energie nervose perché non basta mai quello che fai. Era importante qualificarci, ci sarà tempo per recuperare. Con la Juve la partita ha stimoli, misurerà le nostre ambizioni e se il gap è ridotto: recuperiamo e poi la prepareremo al meglio”.