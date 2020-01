Sky – Inter, Conte insegue la ‘quota 100’. Il Napoli per il sogno, poi la svolta sul mercato

Vincere a Napoli, dove l’Inter non ottiene i tre punti dal 1997 (a segno Fabio Galante e un autogol nel 2-1 finale per i nerazzurri) e dove spesso sono arrivate sofferenze anche per Antonio Conte. Come riportato da Sky Sport, infatti, l’attuale allenatore dell’Inter subì l’unico esonero in carriera dall’Atalanta proprio dopo una partita contro il Napoli. Dunque, alte motivazioni. E del resto non potrebbe essere altrimenti, dato che c’è da riprendere una marcia verso un sogno chiamato Scudetto. L’umore è alto e lo dimostrano i selfie concessi dallo stesso Conte ai tifosi fuori dai cancelli della Pinetina. Ma, di sicuro, l’impegno di lunedì sera al San Paolo non sarà dei più semplici.

Per spingere l’Inter al successo, oltre al recupero di Sensi dal primo minuto, il tecnico potrà contare su un obiettivo extra: raggiungere la ‘quota 100’. Dove quel 100 non sta a indicare i termini per la pensione di Conte, sia chiaro, ma il numero di vittorie che l’ex ct potrebbe raggiungere in caso di successo a Napoli. Fin qui, l’allenatore nerazzurro ha mantenuto una media punti altissima in Serie A (2,28 a partita). Urge, dunque, mantenere ben saldi questi numeri. Bisogna provare a vincere. Per riprendere subito da dove il tutto si era interrotto. In attesa del mercato…

(Fonte: Sky Sport)