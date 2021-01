Conte: “Milan non è solo Ibra. Serve Inter cinica e determinata, serve una grande prova di squadra”

Dopo il pareggio ottenuto sabato in casa dell’Udinese, l’Inter di Conte scenderà in campo nuovamente domani sera contro il Milan. Il derby tra le due squadre di Milano sarà valido per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Alla vigilia della sfida tra Inter e Milan, ai microfoni della Rai ha parlato il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte:

“Dal punto di vista psicologico c’è in palio il passaggio del turno. In una competizione come la Coppa Italia di cui abbiamo il massimo rispetto. Bisognerà fare una grande prova di squadra, Ibrahimovic importante ma il Milan non è solo Ibra. Il derby di andata ci trovammo sotto 2-0, dobbiamo essere molto più cinici e determinati. Dobbiamo essere decisivi in zona gol. Lautaro? Ci sono momenti più fortunati e altri meno, ma ci deve essere sempre grande abnegazione e da parte loro c’è sempre”