Inter-Crotone, Conte riparte dalle certezze: le scelte del tecnico a centrocampo. In difesa…

Contro il Crotone sarà un’Inter che ripartirà dalle certezze. Dopo sette vittorie consecutive, Antonio Conte non cambia e in difesa si affida al consolidato terzetto composto da Skriniar-De Vrij-Bastoni. Secondo quanto riporta Sky Sport, in mezzo al campo torna dal 1′ Vidal, le altre due certezze sono rappresentate da Barella e Brozovic.

Nuova chance per Hakimi sulla corsia di destra. In attacco i due che hanno fatto meglio, Lautaro e Lukaku. Il belga ha lasciato sempre il segno in questa stagione, in campionato nessuno ha inciso come lui. Big Rom è a caccia del 50esimo gol in tutte le competizioni con la maglia dell’Inter.

(Sky Sport)