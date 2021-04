Inter, numeri da leggenda per Conte: meglio di Allegri, Capello e Mou. E ora insegue il Trap

Numeri da vera leggenda, pronti per essere aggiornati a tinte nerazzurre. Antonio Conte si appresta a vincere lo scudetto con l'Inter

Numeri da vera leggenda, pronti per essere aggiornati a tinte nerazzurre. Antonio Conte si appresta a vincere lo scudetto con l'Inter . Il 19° della storia del club, il primo per il tecnico a Milano. Lui, che è riuscito a trionfare in ogni squadra allenata. Lui, che insegue i grandi italiani della panchina. Dopo aver vinto a Bari, Siena, con la Juventus e il Chelsea, infatti, l'Inter potrebbe essere la quinta squadra con cui Conte r

RISULTATI DA LEGGENDA - "Pochi hanno dimostrato di saper far felici quasi tutte le piazze dove hanno lavorato. Il maestro in questo senso è stato Giovanni Trapattoni che ha vinto 10 campionati con 5 formazioni diverse: Juventus (6), Inter (1), Bayern Monaco (1), Benfica (1) e Salisburgo (1). Altri connazionali hanno vinto di più di Antonio (se si considerano le coppe europee): è il caso di Ancelotti, Capello e Allegri. Ma se il discorso viene puntato sui campionati vinti in piazze diverse, neppure loro reggono il passo di Antonio visto che Carletto arriva a 4 (Milan, Chelsea, Bayern e Psg), Max a 3 (Sassuolo, Milan e Juve) e Don Fabio a 3 (Milan, Roma e Real; cancellati quelli con la Juve). Stesso discorso per Mourinho, che ha trionfato in campionato con 4 club diversi (Porto, Chelsea, Inter e Real)".