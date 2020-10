Conte: “Sanchez da valutare. Inter, buona partita come Eriksen. Gli abbiamo chiesto…”

Segnali sulla possibilità che diventasse una giornataccia erano arrivati quando è spuntato l’annuncio che dava Hakimi tra i contagiati del covid19. E ci mancava che si trasformasse in un incubo. Perché l’Inter fa il gioco ma arrivano altre occasioni sprecate, un palo ed errori in fase difensiva che regalano due occasioni al Borussia e due gol. Da non crederci.

Per fortuna Lukaku è riuscito a trovare la rete del pareggio dopo aver segnato quella del momentaneo vantaggio nerazzurro. Un’altra gara tiratissima, combattuta però dai nerazzurri che non si sono arresi dopo essere andati in svantaggio immeritatamente. Questione di carattere. Quello che si è visto pure in panchina su ogni pallone. Antonio Conte ha guidato i suoi dalla panchina come sempre, urlando a squarciagola su ogni pallone.

Alla fine l’allenatore deve accontentarsi di un punto nel girone e nel post partita ha parlato così di quanto successo in campo, ai microfoni di Skysport: «Eriksen? Penso abbia fatto una buonissima partita come tutta la squadra, con grande impegno e applicazione. Gli abbiamo chiesto di essere più decisivo in fase di possesso e penso abbia fatto una buona partita come tutti».

-Momento non fortunato per l’Inter…

Dobbiamo concentrarci su campo, cercare di fare del nostro meglio e dare il massimo. Quindi dobbiamo fare questo, ci dobbiamo concentrare. Non è stato semplice oggi ricevere la notizia di Hakimi alle 17. Fino a stamattina si è allenato con noi e doveva giocare con noi, avevamo preparato delle situazioni. Ho detto ai ragazzi di affrontare tutto a testa alta e sono stati bravi. Non era facile psicologicamente ma hanno dimostrato di essere uomini innanzitutto.

-Lukaku ha detto che queste gare si devono vincere. Il risultato è amaro considerato la prima partita con lo Slavia…

Non si possono paragonare le due partite. L’anno scorso è stato un passo falso e non abbiamo fatto una grande partita. Stasera abbiamo giocato bene contro una squadra che ha un grande potenziale, ha giocatori forti fisicamente, tecnici e veloci. Nonostante questo abbiamo fatto noi la partita. Non ricordo parate di Samir. Abbiamo creato occasioni per vincere la partita. Sinceramente non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Si può migliorare perché in certe situazioni ci sono degli errori e queste cose vanno migliorate.

-Inter calata sul finale, c’era della disattenzione…

Sì, penso che oggi dalla panchina potevamo veramente fare molto poco. C’è stato il primo cambio di Lautaro con Sanchez. Poi è entrato Bastoni che ha fatto due allenamenti con noi. Brozovic veniva da un affaticamento muscolare. Non c’era Sensi. Nainggolan si è allenato con noi ieri la prima volta. Sanchez è da valutare. A volte va interpretato. Domani vedremo che situazione ha.

(Fonte: SS24)