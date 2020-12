Conte: “Se gioca Eriksen? Vedrete, scelgo per il bene dell’Inter. Domani o tutto o niente”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato così in vista della gara di domani di Champions League, soffermandosi sulle assenze: “C’è poco da dire: Vidal ha avuto questo problema contro il Bologna, non è disponibile. Barella non dovrebbe anche lui essere disponibile. La mia priorità è quella di mettere in campo la migliore formazione senza andare oltre a qualsiasi pensiero: la preoccupazione viste le assenze è trovare la soluzione migliore. Eriksen? E’ a disposizione, si sta allenando: cerco sempre di fare le scelte per il bene dell’Inter, domani le vedrete. Domani è l’ultima partita di Champions, non abbiamo altro risultato che vincere: è come l’Europa League, dentro o fuori. Domani sarà tutto o niente”.