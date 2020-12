Inter, Conte nella storia: dal 1930 mai così, eguagliato Mancini. I numeri del sogno scudetto

Nemmeno il settimo successo consecutivo in campionato è bastato all’Inter per chiudere il 2020 in testa alla classifica superando in extremis il Milan, ma il primato è lì a un solo punto.

Per il momento la squadra si gode il meritato riposo, visto che l’Inter è tra le squadre ad aver avuto la stagione più intensa, con un percorso quasi ininterrotto che si è snodato tra la seconda parte della passata stagione, terminata soltanto il 21 agosto con la finale di Europa League, e la prima parte di quella in corso.

NUMERI DA RECORD

L’Inter non inanellava tante vittorie consecutive (sette) dal novembre 2018, ma questo non è l’unico dato che merita di essere sottolineato. I gol di Lautaro e Skriniar che hanno permesso di battere il Verona hanno anche portato a 108 il totale delle reti segnate dall’Inter nel 2020, conteggio che va dalla gara contro il Napoli dello scorso 6 gennaio alla trasferta di Verona, con una media di 2,12 gol a partita. I 108 gol in un anno solare in tutte le competizioni rappresentano anche un record eguagliato nella storia nerazzurra dal 1929-30. Solo nel 1961 e nel 2007 i nerazzurri avevano raggiunto questa cifra.

IL MIGLIOR ATTACCO

L’Inter, inoltre, vanta anche il miglior attacco del campionato con 34 reti (seguono il Milan con 32 e la Roma con 31), e 23 dei 34 gol (tra cui tutte le ultime nove realizzazioni in campionato) sono stati messi a segno nei secondi tempi, un primato tra le squadre dei cinque principali campionati europei. Era dal 1960-61 che l’Inter non segnava così tanto nelle prime 14 gare stagionali di Serie A.

Cifre che dimostrano come la squadra di Conte, nonostante la dolorosa eliminazione dalla Champions e dall’Europa, possa essere tra le grandi protagoniste della seconda parte di campionato, potendosi concentrare su un solo obiettivo, quello scudetto che l’allenatore per primo vorrebbe scucire dalle maglie della Juventus.

