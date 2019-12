Rinforzi per l’immediato, vero solo a metà: Conte ha chiesto un giocatore, il “titolare del futuro”

Antonio Conte è stato chiaro in conferenza stampa: “Vogliamo costruire un’Inter che duri nel tempo. Noi dobbiamo andare avanti al di là delle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi. Ci vorrà pazienza. La vittoria a volte ti inganna, noi vogliamo costruire qualcosa di duraturo e importante nel tempo”.

Messaggio che Conte ha condiviso con la società. Anche sul mercato. L’Inter, da questo punto di vista, è piuttosto chiara: ad Appiano Gentile arriveranno giocatori già pronti ma soprattutto giocatori che possano portare valore alla società nerazzurra nel tempo.

E se per Arturo Vidal, a determinate condizioni, si può pensare anche solo al futuro prossi, non è così per quanto riguarda il capitolo esterno sinistro. Kwadwo Asamoah non fornisce adeguate garanzie fisiche, Biraghi è comunque in prestito.

Serve un prospetto per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. E Conte ha scelto: il preferito, conferma la Gazzetta dello Sport, è Marcos Alonso, l’Inter è cosciente che servirà pazienza per abbassare la richiesta di 35 milioni da parte del Chelsea. Lo spagnolo è l’uomo che Conte ha individuato come titolare del presente e del futuro.